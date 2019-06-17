اهتمامات الصحف البريطانية الاثنين

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتداعيات الهجمات على الناقلات النفطية بمنطقة الخليج العربي مؤخرًا على أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومشيرة إلى أن تصرفات إيران العبثية قد ترفع أسعار النفط .

ونوهت إلى أن الحكومة البريطانية ستعقد اليوم اجتماعًا طارئًا لبحث التصعيد عقب هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس الماضي، حملّت لندن وواشنطن، إيران المسؤولية عنه،

وكشفت صحف الاثنين، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفكر في إقرار زيادة قدرها 27 مليار جنيه استرليني في ميزانية التعليم في آخر أسابيع لها في السلطة مما أثار صدامًا مع وزارة المالية.

ولفتت إلى إجراء المتنافسون على منصب رئاسة الحكومة في بريطانيا أول مناظرة تلفزيونية بينهم، تركزت حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع غياب المرشح الأبرز بوريس جونسون.

وتطرقت الصحف إلى تأثير سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية على الاقتصاد العالمي، وتأثير فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة على التبادلات التجارية ونظام التجارة الدولية بين الدول.

وأشارت إلى تعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" بمحاسبة المتورطين عن قتل المتظاهرين في فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم في الثالث من يونيو الجاري.

ولفتت صحف بريطانيا، إلى بدء عودة خدمات الكهرباء تدريجيًا في الأرجنتين وأوروغواي بعد انقطاعها على نطاق واسع، وهو ما أضر بملايين المواطنين، وتأثير انقطاع الكهرباء على وسائل النقل العام وإمدادات المياه وشبكات الإنترنت.