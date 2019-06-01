اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

تصدر انعقاد القمم الثلاث ـ الخليجية والعربية الطارئة والإسلامية ـ في مكة المكرمة أمس اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم ، التي توسعت في الحديث عن الملفات المطروحة على جدول أعمال هذه القمم ومن بينها الاعتداءات التي تعرضت لها المنطقة مؤخرا والأزمات في العالم العربي وخاصة منها في فلسطين وليبيا وسوريا .

وأشارت في السياق إلى مشاركة نحو 13 زعيما عربيا بين رؤساء وملوك وأمراء في القمة العربية الطارئة الـ 14 أمس والتي دعا إلى انعقادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها منشات النفط السعودية وسفن النفط الإماراتية.

وأبرزت في شأن منفصل تحذير كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد ميشيل بارنييه، المرشحين المتنافسين على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لزعامة حزب المحافظين الحاكم من أنه لن يكون بإمكانهم تغيير اتفاق البريكست الحالي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد.

وضمن تقارير دولية متفرقة انتقت صحف اليوم خبر وصول عدد قضايا الفساد في الجزائر التي يشتبه في تورط مسؤولين كبار فيها الى 50 قضية ، ودعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ، الكونغرس الأمريكي للمطالبة بإنقاذ حل الدولتين والضغط على إدارة الرئيس ترامب للتراجع عن كافة العقوبات التي تم فرضها على كافة الفلسطينيين ووقف الحرب المالية بحقهم