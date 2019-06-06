اهتمامات الصحف التونسية الخميس

وضعت الصحف التونسية الصادرة اليوم المشهد السياسي في تونس في صدر اهتماماتها حيث أبرزت نشاطات الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة وذلك في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة التشريعية والرئاسية التي ستجرى خلال شهري اكتوبر ونوفمبر القادمين , ورصدت في الاثناء ارتفاع عدد الناخبين المسجلين لهذه الاستحقاقات في العديد من المحافظات في البلاد .

وأخبرت الصحف عن إعلان المجلس الدستوري الجزائري تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد وذلك بعد ساعات من إعلان استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر خلال شهر يوليو القادم .

وتطرقت في شأن آخر إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي بسوريا مما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة عدد آخر إضافة إلى بعض الخسائر المادية .

ورصدت في الشأن الفلسطيني الاشتباكات التي شهدتها باحات المسجد الاقصى أمس بين مصلين فلسطينيين وإسرائيليين إثر اقتحام مئات المستوطنين للمسجد تحت حماية الأمن الاسرائيلي حيث استخدم الرصاص المطاطي وقنابل صوتية لتفريق المحتجين الفلسطينيين .

ونشرت صحف تونس طائفة أخرى من التقارير الإقليمية والدولية بينها بدء الرئيس الامريكي دونالد ترامب زيارة إلى لندن, واصدار محكمة عراقية بإعدام فرنسيين اثنين بعد إدانتهما بالانتماء الى تنظيم " داعش " الإرهابي.