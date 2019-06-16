اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إعلان رئيس الوزراء عمران خان، عن نجاحه في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، وتعهده بقيادة البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

واهتمت بعزم باكستان وروسيا على تحسين العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشارت صحف الأحد، إلى دعوة الرئيس الصيني لباكستاني إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي التنسيق للتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

وتطرقت إلى أهمية مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني على الاقتصاد الباكستاني وأثره الإيجابي على دول المنطقة.

وأخبرت عن تعرض باكستان والمناطق الجنوبية من الهند لموجة حر شديدة ما دفع السلطات في البلدين إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تعرض السكان المحللين لضربات الشمس ونوبات الحر.

ولفتت صحف باكستان، إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة الهندية بهجمات للمتمردين الماويين شرق الهند.