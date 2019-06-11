اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على الحراك السياسي الذي تشهده تونس استعدادًا للإنتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها في تونس نوفمبر المقبل.

وكتبت في سياق محلي آخر.. عن الإجراءات التي اتخذتها تونس لحماية المحاصيل الزراعية من موجة الحرائق، التي ضربت العديد من المناطق وأتلفت مئات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير وغيرها.

دوليًا.. اهتمت بتأكيد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، تهدف لمساعدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت الصحف في الشأن الليبي.. إعلان مسؤول عسكري بالجيش الليبي قرب موعد حسم معركة العاصمة طرابلس، التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأشارت في ذات السياق إلى تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في ليبيا.

وسلطت صحف تونس الضوء على الوضع في ديالي العراقية، والتخوف من وقوع شبح حرب طائفية جديدة، وذلك بعد عودة عمليات القتل والتهجير على أسس طائفية إلى بعض النواحي في هذه المحافظة المختلطة.