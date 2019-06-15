اهتمامات الصحف اللبنانية السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بترقب الساحة السياسية للجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد التوتر الحاد الذي ساد الأجواء على خلفية مواقف سياسية أطلقتها قوى فاعلة بشأن بعض الملفات المطروحة على بساط البحث.

وتحدثت عن شن مقاتلات حربية إسرائيلية أمس، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة بعد ساعات من إعلان السلطات الإسرائيلية إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه على منزل في مستوطنة سديروت.

وأخبرت صحف السبت عن توجيه النيابة العامة السودانية رسميًا اتهامات بالفساد المالي للرئيس السابق عمر البشير تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والإثراء المشبوه وأوامر الطوارىء.

وأشارت إلى استمرار التظاهرات في الجزائر للمطالبة برحيل رموز النظام السابق.

ولفتت الى تأكيد وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس، أنها شبه متأكدة من أن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيرة إلى أنه ليست هناك دولة أخرى أو طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولاً عن الهجمات على الناقلتين.

وتطرقت صحف لبنان، إلى اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها أمس، لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان يحمل بصمات إيران، واستناده إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.