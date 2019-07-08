اهتمامات الصحف المصرية الاثنين
آخر تحديث GMT23:02:55
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف المصرية الاثنين

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الاثنين

الصحف المصرية
القاهرة - العرب اليوم


ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على القمة الأفريقية الاستثنائية التي عقدت في نيامي عاصمة النيجر برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، وتناولت تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء.وأبرزت في الإطار ذاته، إعلان الرئيس السيسي إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية بعد استكمال تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتأكيده على الأهمية التي تكتسبها تلك الاتفاقية.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.ونشرت دعوة أحزاب المعارضة الجزائرية وشخصيات من المجتمع المدني إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ومتعددة في غضون 6 أشهر.وأشارت إلى إعلان القوات العراقية بدء عمليات عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوي والأنبار وصولًا إلى الحدود السورية.

وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مفيدة أن قوات الجيش الوطني الليبي صدت هجومًا شنته قوات حكومة الوفاق بمنطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس.وأنبأت عن اتهام فريق الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باستخدام مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات الحكومية في الحديدة.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم لمستويات يحظرها الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى.

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف المصرية الاثنين اهتمامات الصحف المصرية الاثنين



أخبار ذات صلة

GMT 22:19 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

اهتمامات الصحف الليبية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الليبية الاثنين

GMT 22:16 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين

GMT 22:04 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

اهتمامات الصحف العراقية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

GMT 22:01 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين

GMT 21:57 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال مراسم تعميد "آرتشي" طفل ميغان وهاري

كيت ميدلتون تبدو مُذهلة وتتألَّق في ثوب باللون الوردي

لندن - العرب اليوم

تعدّ كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، أحد رموز الأناقة في المملكة المتحدة بل والعالم، إذ تعلم كيت ترتدي ملابس أنيقة وتليق بكونها تنتمي إلى أعرق العائلات المالكة في العالم.وبدت كيت ميدلتون مذهلة في ثوب من اللون الوردي، والذي ارتدته خلال مراسم تعميد "آرتشي" طفل ميغان ماركل والأمير هاري دوقة ودوق ساسكس، وفقا إلى ما أكدته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وارتدت كيت ميدلتون، 37 عامًا، فستانا رائعا من ستيلا مكارتني من أجل الحدث الخاص الذي جرى في كنيسة صغيرة في قلعة ويندسور. وجلست دوقة ساسكس بأناقة، على كرسي أمام زوجها الأمير ويليام، وابتسمت للكاميرا في إطلالة ملكية، بينما ارتدت أقراطا من اللؤلؤ والتي كانت للأميرة ديانا الراحلة.تأتي الصورة العائلية في الوقت الذي واجه فيه هاري وميغان رد فعل عنيف من الجمهور بسبب إصراره على الحفاظ ع...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:29 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

زوجة الرئيس الفرنسي السابق تستعرض "أناقتها" في أحضان مُصوّر
العرب اليوم - زوجة الرئيس الفرنسي السابق تستعرض "أناقتها" في أحضان مُصوّر

GMT 01:39 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

"تيرامو" الإيطالية وجهة محبي التاريخ والأكلات الشهية
العرب اليوم - "تيرامو" الإيطالية وجهة محبي التاريخ والأكلات الشهية

GMT 06:39 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

مهندسان ينحتان منزلًا "صديقًا للبيئة" داخل صخرة
العرب اليوم - مهندسان ينحتان منزلًا "صديقًا للبيئة" داخل صخرة

GMT 01:54 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

ترامب يُعلن أنه على إيران توخي الحذر وينتقد السفير البريطاني في واشنطن داروش
العرب اليوم - ترامب يُعلن أنه على إيران توخي الحذر وينتقد السفير البريطاني في واشنطن داروش

GMT 02:52 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

مذيعة تختبئ تحت منضدة خلال زلزال كاليفورنيا والقناة تخرج بفاصل إعلاني
العرب اليوم - مذيعة تختبئ تحت منضدة خلال زلزال كاليفورنيا والقناة تخرج بفاصل إعلاني

GMT 03:36 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

إطلالات جينز مُبتكَرة مِن وحي النجمات العربيّات
العرب اليوم - إطلالات جينز مُبتكَرة مِن وحي النجمات العربيّات

GMT 02:23 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

منتزه المياه المعدنية لتستمتع بإطلالة بانورامية ساحرة
العرب اليوم - منتزه المياه المعدنية لتستمتع بإطلالة بانورامية ساحرة

GMT 03:00 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

اختاري ألوان الطلاء المناسبة لمنزلكِ حسب شخصيتك
العرب اليوم - اختاري ألوان الطلاء المناسبة لمنزلكِ حسب شخصيتك

GMT 06:53 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

المجلس العسكري في السودان يؤكّد سعيه إلى إقامة دولة القانون الجديدة
العرب اليوم - المجلس العسكري في السودان يؤكّد سعيه إلى إقامة دولة القانون الجديدة

GMT 03:47 2019 الأحد ,07 تموز / يوليو

مذيعة تعيش لحظات من الرعب والفزع في زلزال كاليفورنيا
العرب اليوم - مذيعة تعيش لحظات من الرعب والفزع في زلزال كاليفورنيا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:42 2019 السبت ,29 حزيران / يونيو

نوفاك يتطلع إلى رؤية أوضح لمنتجي النفط في اجتماعات "مجموعة العشرين"
العرب اليوم - نوفاك يتطلع إلى رؤية أوضح لمنتجي النفط في اجتماعات "مجموعة العشرين"

GMT 14:52 2019 السبت ,08 حزيران / يونيو

معلومات مهمة عن واحد من أخطر أنواع السرطان
العرب اليوم - معلومات مهمة عن واحد من أخطر أنواع السرطان

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 21:10 2019 السبت ,22 حزيران / يونيو

دراسة تحذر من مخاطر العمل لساعات طويلة
العرب اليوم - دراسة تحذر من مخاطر العمل لساعات طويلة

GMT 23:38 2019 الثلاثاء ,25 حزيران / يونيو

ترامب يتهم "الاحتياطي المركزي" بارتكاب خطأ بسبب الفائدة
العرب اليوم - ترامب يتهم "الاحتياطي المركزي" بارتكاب خطأ بسبب الفائدة

GMT 02:34 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

الناصر يؤكّد قدرة “أرامكو” على تلبية الطلب النفطي
العرب اليوم - الناصر يؤكّد قدرة “أرامكو” على تلبية الطلب النفطي

GMT 03:35 2015 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

مدافئ الحطب تروج في بريطانيا قبل الشتاء
العرب اليوم - مدافئ الحطب تروج في بريطانيا قبل الشتاء

GMT 20:27 2016 السبت ,27 شباط / فبراير

5 وصايا لـ"ديكورات" غرف نوم الأطفال
العرب اليوم - 5 وصايا لـ"ديكورات" غرف نوم الأطفال

GMT 12:30 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

بريشة : هاني مظهر
العرب اليوم - بريشة : هاني مظهر

GMT 01:06 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

فاطمة محمود تكشف عن مشوارها مع تصاميم "الكروشيه"
العرب اليوم - فاطمة محمود تكشف عن مشوارها مع تصاميم "الكروشيه"

GMT 03:40 2017 الجمعة ,17 آذار/ مارس

كريمة بشار الأسد تظهر من جديد مع نجل آصف شوكت
العرب اليوم - كريمة بشار الأسد تظهر من جديد مع نجل آصف شوكت

GMT 16:31 2014 الخميس ,10 تموز / يوليو

بليلة باللبن
العرب اليوم - بليلة باللبن

GMT 13:36 2016 الأحد ,22 أيار / مايو

نقابة الصحفيين العراقيين تُمنع ظهور براء حمزاوي على القنوات العراقية
العرب اليوم - نقابة الصحفيين العراقيين تُمنع ظهور براء حمزاوي على القنوات العراقية

GMT 00:16 2018 الأحد ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

اكتشاف سر العيون الزرقاء "الخارقة" لكلاب الهاسكي السيبيري
العرب اليوم - اكتشاف سر العيون الزرقاء "الخارقة" لكلاب الهاسكي السيبيري

GMT 14:54 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر

التهديدات تلاحق ملكة جمال العراق شيماء قاسم بعد مقتل تارة فارس
العرب اليوم - التهديدات تلاحق ملكة جمال العراق شيماء قاسم بعد مقتل تارة فارس

GMT 22:24 2015 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

نادي بورصاسبور التركي يبدي رغبته بالتعاقد مع سالم الدوسري
العرب اليوم - نادي بورصاسبور التركي يبدي رغبته بالتعاقد مع سالم الدوسري

GMT 02:27 2017 الإثنين ,22 أيار / مايو

هند رضا تؤكد أنها مجرد مشاهدة لدراما رمضان 2017
العرب اليوم - هند رضا تؤكد أنها مجرد مشاهدة لدراما رمضان 2017

GMT 10:54 2014 الأحد ,24 آب / أغسطس

"إيمان القهوجي" فنانة تهوى رسم الطبيعة دون أن يمر بها الإنسان
العرب اليوم - "إيمان القهوجي" فنانة تهوى رسم الطبيعة دون أن يمر بها الإنسان

GMT 05:55 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

رحلات أفضل منتجعات في لنكاوي للسياحة الفاخرة
العرب اليوم - رحلات أفضل منتجعات في لنكاوي للسياحة الفاخرة

GMT 20:58 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

فتاة تبكي فوق قبر حبيبها على أنغام موسيقى الراي
العرب اليوم - فتاة تبكي فوق قبر حبيبها على أنغام موسيقى الراي

GMT 01:47 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

شركة "دودج" تُطلق نماذج معدلة من سيارات "Ram" الجبارة
العرب اليوم - شركة "دودج" تُطلق نماذج معدلة من سيارات "Ram" الجبارة

GMT 06:55 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

تعرف على أحدث تصاميم سيراميك الأرضيات في كل غرف المنزل
العرب اليوم - تعرف على أحدث تصاميم سيراميك الأرضيات في كل غرف المنزل

GMT 23:07 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليو

حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان
العرب اليوم - حاربي التجاعيد وحب الشباب بماسك مكوّن من زيت اللبان

GMT 09:55 2017 الخميس ,11 أيار / مايو

معلومات ونصائح لاختيار ديكورات جدران بلمسة عصرية مبهرة
العرب اليوم - معلومات ونصائح لاختيار ديكورات جدران بلمسة عصرية مبهرة

GMT 02:49 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

"تعليم الكبار" في العين يستقبل 385 طالبًا للالتحاق بالفصول
العرب اليوم - "تعليم الكبار" في العين يستقبل 385 طالبًا للالتحاق بالفصول

GMT 09:46 2016 الخميس ,26 أيار / مايو

التعاون ينهي اجراءات ضم لاعب الشباب سعيد الدوسري
العرب اليوم - التعاون ينهي اجراءات ضم لاعب الشباب سعيد الدوسري

GMT 21:57 2017 السبت ,13 أيار / مايو

رئيس سناب شات يُعلق على نسخ فيسبوك أفكار تطبيقه
العرب اليوم - رئيس سناب شات يُعلق على نسخ فيسبوك أفكار تطبيقه

GMT 22:44 2015 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

الملك سلمان بن عبدالعزيز يصل الرياض قادمًا من أنطاليا
العرب اليوم - الملك سلمان بن عبدالعزيز يصل الرياض قادمًا من أنطاليا
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab