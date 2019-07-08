اهتمامات الصحف المصرية الاثنين



ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على القمة الأفريقية الاستثنائية التي عقدت في نيامي عاصمة النيجر برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، وتناولت تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء.وأبرزت في الإطار ذاته، إعلان الرئيس السيسي إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية بعد استكمال تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتأكيده على الأهمية التي تكتسبها تلك الاتفاقية.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.ونشرت دعوة أحزاب المعارضة الجزائرية وشخصيات من المجتمع المدني إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ومتعددة في غضون 6 أشهر.وأشارت إلى إعلان القوات العراقية بدء عمليات عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوي والأنبار وصولًا إلى الحدود السورية.

وعرجت على الوضع في الأراضي الليبية، مفيدة أن قوات الجيش الوطني الليبي صدت هجومًا شنته قوات حكومة الوفاق بمنطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس.وأنبأت عن اتهام فريق الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باستخدام مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات الحكومية في الحديدة.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم لمستويات يحظرها الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى.