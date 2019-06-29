اهتمامات الصحف البريطانية السبت



اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بنتائج اجتماعات قادة قمة مجموعة الـ 20 المنعقدة في أوساكا باليابان واللقاءات الثنائية وتصريحات القادة على هامش القمة.وسلطت على لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

ونقلت تصريح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك بأن بلاده ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني، مؤكداً أنه "لا إعفاءات في الوقت الحالي".

وأشارت إلى قيادة بريطانيا مناورات بحرية كبيرة في البلطيق، ووعدها بتعزيز الدفاع عن دول البلطيق في مواجهة سياسة روسيا، وذلك في أكبر مناورات تقودها بمشاركة البحرية الملكية في هذه المنطقة منذ أكثر من قرن.