اهتمامات الصحف المصرية السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، زيارة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال للعاصمة الصينية بكين، للمشاركة في الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية الصينية.

واهتمت بمتابعة المسؤولين المصريين، للملاعب التي ستقام عليها بطولة كأس الأمم الإفريقية للوقف على جاهزيتها.

عربيًا.. أفادت صحف السبت، أن المجلس العسكري السوداني سيعلن اليوم نتائج التحقيق في عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وتأكيد قوى الحرية والتغيير تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

وفي الشأن الفلسطيني، واكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

ونشرت الصحف نبأ تشديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أهمية ردع إيران وأذرعها في المنطقة لوقف تأجيج أو تصعيد الموقف في الخليج العربي.

كما تناقلت تأكيد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، أنه لا يمكن إجراء محادثات سلام قبل السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 61 شخص جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة جنوب ووسط الصين.