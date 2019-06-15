اهتمامات الصحف العراقية السبت

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، الذكرى الثانية لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مبرزة الدمار الذي ألحقه عناصر التنظيم في منازلها وبناها التحتية, مشيرة إلى تقديرات الخبراء الحكوميين كلفة أعمارها مابين 30 - 40 ملياردولار.

وتناولت ذكرى مجزرة "سبايكر" التي ارتكبها تنظيم داعش وراح ضحيتها مئات المتدربين في معسكر للجيش يقع في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وعرجت صحف السبت، على الشأن الأمني، مبرزة إعلان قائد شرطة محافظة ديالى انطلاق عملية أمنية مشتركة في عدد من القرى المحاذية لمحافظة صلاح الدين لملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابية على خلفية الخروقات الأمنية التي شهدتها عدة مناطق منعزلة تقع بين المحافظتين في الآونة الأخيرة.

وتطرقت إلى احتفال الأسرة الصحفية العراقية بعيد الصحافة الذي يصادف اليوم ذكرى صدور جريدة "الزوراء" باعتبارها أول جريدة عراقية صدرت في البلاد قبل 150 عامًا.

وفي الشأن العربي.. أبرزت صحف العراق، إعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إحباط محاولات انقلاب كثيرة استهدفت المجلس في الفترة الماضية.