أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسى أحمد معتيق مع أمير الكويت الشيخ جابر الحمد الصباح والذقدّم صورة واضحة لأمير الكويت عن الوضع في ليبيا وحرص حكومة الوفاق على الوصول بالبلد إلى بر الأمان عن طريق انتخابات نزيهة ودخول مرحلة البناء والتنمية، وإنهاء حالة الفرقة، موضحه تعهد أمير الكويت بدور لبلاده في مجلس الأمن لوقف الحرب التي تدور في العاصمة .

نوهت الصحف إلى تأكيد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيي كونتي، لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج،خلال إتصال هاتفى أن إيطاليا وروسيا وتونس، على موقف واحد فيما يخصّ الأزمة الليبية وهو أن لا حلول عسكرية لإنهاء الأزمة، ويجب البحث عن حلول سياسية للازمة الراهنة، موضحا أن بلاده اتفقت مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والرئيس الروسي فلادمير بوتين، على ضرورة العودة للمسار السياسي في ليبيا.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مشيرة الى إستمرار العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاورفى ضواحى العاصمة ، مضيفة أن العمليات بين كر وفر بيين الطرفين ، ومبينة إرتفاع حصيلة القتلى إلى 376 شخصًا وإصابة 1822 آخرين، ونزوح أكثر من 42 الف شخص من مناطق الاشتباكات .

وكشفت الصحف مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إنه يجب إقامة ممر آمن بشكل عاجل داخل طرابلس لإدخال المساعدات إلى الليبيين والسماح للمدنيين بمغادرة منطقة الصراع، موضحة أن استخدام المدفعية والصواريخ والغارات الجوية أمر مقلق للغاية.

وعرجت الصحف على تصريحات رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وتعبيره عن مخاوفه إزاء نزوح عدد كبير من الليبيين إلى بلاده كما حدث عام 2011،مضيفا أن الوضع الأمني في ليبيا مقلق جداً ، مؤكداً على أن بلاده تفرض أقصى درجات الحذر حالياً.