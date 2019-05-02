أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، دعوة قوى - إعلان الحرية والتغيير - قطاعات الشعب السوداني إلى المشاركة في "مليونية الحرية والتغيير"، بمقر الاعتصام أمام القيادة الخرطوم المقرر لها اليوم للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية.

وأخبرت عن مقتل 28 عنصراً على الأقل من ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادي ميداني، أمس، بغارات للتحالف العربي ومعارك ميدانية مع قوات المقاومة المشتركة وقوات الجيش في جبهات محافظة الضالع على الحدود مع محافظة إب.

ولفتت الانتباه إلى اقتحام آلاف المستوطنين أمس، بلدة كفل حارس شمالي الضفة، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحف السودان عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو،قوله، إن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف الاضطرابات في فنزويلا.