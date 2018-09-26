جوجل ترفع الحظر عن بعض إعلانات العملات الرقمية في بعض الدول

لقد قامت كل من فيسبوك وجوجل بحظر الإعلانات الخاصة بالعملات الرقمية في مارس الماضي، وتبعتهم تويتر وسناب شات بعد مدة وجيزة، وقامت الشركات الأربع بهذه الخطوة ضمن سياسة محدثة للإعلانات في خضم الحفاظ على المستهلك وتجنباً لوقوعهم في عمليات احتيال.
وقد قامت جوجل بحظر هذه الإعلانات في يونيو الماضي لحماية المستهلك من أي ضرر محتمل مبررة ذلك على لسان مدير إدارة المنتجات في الشركة سكوت سبينسر، الذي قال حينها أنهم لا يملكون كرةً سحرية لمعرفة مستقبل هذه العملات المشفرة، ولكن رأت الشركة أنها تشكل ضرراً للمستهلك فتوجب عليهم التعامل معها بحذر شديد.
وعلى النقيض وبعد حوالي ستة أشهر من الحظر الشامل من قبل جوجل على هذه النوع من الإعلانات والمنصات الخاصة بتداولها، قررت الشركة اليوم السماح لعودة بعض تلك الإعلانات، لكن ضمن إجراءات منظمة في كل من الولايات المتحدة و اليابان، وأتت هذه الخطوة بعد قيام فيسبوك بالتقليل من حدة الحظر المفروض على إعلانات ومنصات التداول للعملات الالكترونية في يونيو الماضي.
وستكون السياسة الجديدة الخاصة بالسماح بالترويج والإعلان لتداول العملات الرقمية قيد التنفيذ في أكتوبر القادم، بينما ستبقي كل من عروض العملات الأولية (ICOs) ومحافظ تخزين العملات المشفرة بالإضافة للنصائح التجارية الخاصة بعملية التدول تحت الحظر.
وبالرغم أن سياسة الإعلانات الجديدة ستسري في كافة أرجاء العالم إلا أن الإعلانات الخاصة بالعملات المشفرة ستظهر في الوقت الحالي فقط الولايات المتحدة واليابان، ويجب على الجهات المعنية بمثل هذه الإعلانات التقدم بطلب للحصول على رخصة لعرضها في البلد المعني بشكل منفصل.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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