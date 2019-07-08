اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين



أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440 هجري، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.وسلطت الضوء على تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال مباحثات أجراها مع نظيره الأردني عمر الرزاز على عمق العلاقات الفلسطينية والأردنية، وأهميتها في استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال.

وأولت اهتماما بمطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات،المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشاليت بتنفيذ القرار 36/31، وإطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتواطئة مع الاحتلال والمشروع الاستيطاني الاستعماري.وأوردت تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية من زيادة التحريض في "إسرائيل" لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وذلك بعد وضع جمعية استيطانية إسرائيلية اليوم الأحد أعلاما فلسطينية في شوارع تربط مستوطنات.

وتابعت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ورصدت الصحف التقرير الشهري الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ،الذي رصد تصعيد قوات الاحتلال من وتيرة هجماتها، وانتهاكاتها للمسجدين "الأقصى" و"الإبراهيمي"،خلال شهر يونيو الماضي، والذي تجاوزا 90 اعتداء، شملت الأقصى بواقع 25 انتهاكا، ومنع رفع الأذان في الإبراهيمي لـ51 وقتا، والاعتداء على ثلاثة مساجد في عينابوس ومسجد القعقاع بالقدس، ومسجد في كفر مالك بكتابة شعارات عنصريه عليها.