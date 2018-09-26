مايكروسوفت تطلق لوحة مفاتيح وفأرة من razer لجهاز xbox one

بعد شراكتها مع Razer قبل نحو 3 أشهر لتطوير لوحة مفاتيح وفأرة لجهاز ألعاب Xbox One، أعلنت مايكروسوفت عن وحدتي التحكم المدعومتين بتقنية Chroma lighting التي توفر طريقة تفاعلية للإضاءة بالألوان المختلفة بناءً على أحداث اللعبة ومهاراتها.
مايكروسوفت ستتيح لوحة المفاتيح والفأرة بشكل تجريبي لبعض المستخدمين، كما هو الحال مع مطوري الألعاب ليتمكنوا من تطوير بعض الخصائص لتدعم وحدتي التحكم وتتناسب مع تقنية الإضاءة Chroma lighting. وكما صرحت الشركة، فإن الأمر سيكون اختياري لمطوري الألعاب في حال رغبوا بدعم وحدتي التحكم من عدمها.
وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى جلب المزيد من المستخدمين إلى منصتها، لا سيما المستخدمين المعتادون على التحكم بالألعاب عن طريق لوحة المفاتيح والفأرة وليس وحدة التحكم التقليدية؛ بطريقة أخرى، تعمل على استهداف محبي الألعاب على أجهزة الكمبيوتر.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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