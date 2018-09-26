مايكروسوفت تطلق لوحة مفاتيح وفأرة من razer لجهاز xbox one

بعد شراكتها مع Razer قبل نحو 3 أشهر لتطوير لوحة مفاتيح وفأرة لجهاز ألعاب Xbox One، أعلنت مايكروسوفت عن وحدتي التحكم المدعومتين بتقنية Chroma lighting التي توفر طريقة تفاعلية للإضاءة بالألوان المختلفة بناءً على أحداث اللعبة ومهاراتها.

مايكروسوفت ستتيح لوحة المفاتيح والفأرة بشكل تجريبي لبعض المستخدمين، كما هو الحال مع مطوري الألعاب ليتمكنوا من تطوير بعض الخصائص لتدعم وحدتي التحكم وتتناسب مع تقنية الإضاءة Chroma lighting. وكما صرحت الشركة، فإن الأمر سيكون اختياري لمطوري الألعاب في حال رغبوا بدعم وحدتي التحكم من عدمها.

وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى جلب المزيد من المستخدمين إلى منصتها، لا سيما المستخدمين المعتادون على التحكم بالألعاب عن طريق لوحة المفاتيح والفأرة وليس وحدة التحكم التقليدية؛ بطريقة أخرى، تعمل على استهداف محبي الألعاب على أجهزة الكمبيوتر.