اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان تصديق الحكومة على الاتفاقية الإفريقية لمنطقة التبادر الحر القارية على هامش القمة ال12 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في نيامي عاصمة النيجر.وأشارت إلى سجن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في تورطه في قضايا فساد، مبينة أن المحكمة العليا استدعت وزراء سابقين وحكام محافظات للتحقيق معهم.

وتحدثت عن إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم لمستويات يمنعها الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.وأخبرت عن مقتل 12 شخصًا على الأقل أمس في هجوم بسيارات مفخخة نفذته حركة طالبان ضد وحدة أمنية أفغانية في مدينة غزنة في جنوب غرب العاصمة كابول.