اهتمامات الصحف السودانية الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن حل المجلس العسكري سيتم بعد تشكيل "مجلس السيادة"، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشأن مرشحي المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي.وركزت على المباحثات التي أجراها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع مستشار الرئيس الإريتري يماني قبرآب، تركزت حول تطوير العلاقات الثنائية بين السودان ودولة إريتريا.

وأخبرت عن مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، في غارات جوية للتحالف العربي الذي تقوده اليمن، على مواقع وأهداف تابعة للميليشيات، في محافظتي صعدة وحجة شمال البلاد.ونشرت إعلان الجيش العراقي أمس انطلاق عملية عسكرية وصفها بالواسعة من ثلاث محافظات صوب حدود سوريا، لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وسلطت الضوء على تأكيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس أن إيران ستواجه مزيداً من العقوبات، رداً على قرارها تخصيب اليورانيوم.