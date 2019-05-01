أبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج مع عمداء بلديات عميد بلدية بني وليد، وعميد عميد بلدية جادو وممثلًا عن المجلس الأعلى للأمازيغ، وتم مناقشة الخطوات المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة وتأمين احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة سبل حلحلة المشاكل التي تواجه، مؤكدين دعمهم لحكومة الوفاق .

وأشارت الصحف إلى دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المجتمع الدولي إلى رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي،مؤكداً أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر أثبت محاربته للإرهاب بكل شجاعة وحرفية وانضباطية،مبيننا أن إنجاح العملية السياسية وإرساء الاستقرار في البلاد لن يتحقق إلا بطرد الميليشيات المسلحة وتحرير العاصمة منهم.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، موضحة مواصلة العمليات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق على تخوم العاصمة فى عدة محاور، مشيرة إلى إستمرار الكر والفر بين الطرفين مع إستمرار تزايد وقوع مزيد من القتلى والجرحى بين الطرفين ،وكذلك وقوع عدد من الضحايا المدنيين نتيجة القصف العشوائى من الطرفين ، وتزايد نزوح العائلات من مناطق القتال .

وبينت الصحف قرار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، تخصيص 100 مليون دينار ليبي، لمواجهة الاحتياجات الطارئة للنازحين في البلديات، موضحا أن وزارة المالية بحكومة الوفاق تتولى إصدار التفويضات المالية إلى البلديات مباشرة، حسب أوجه الصرف، وإيداع المبالغ المخصصة في حساب الطوارئ للبلديات.

ونقلت الصحف دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف إطلاق النار فورا في ليبيا واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة،حسب بيان الكرملين خلال اتصال هاتفى ، معربين عن قلقهما إزاء إحتدام الأوضاع في ليبيا.

وعرجت الصحف على تجديد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي الدعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب ما يمكن، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس ،وناقشا خطورة الأوضاع فى العاصمة طرابلس على المنطقة ، وأجمعا الرأي على أنه لا يوجد خيار عسكري، بل هناك حل سياسي، مشيرًا إلى أنّ الحرب الأهلية من شأنها أن تولد المزيد من العنف.