أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي، الذي بات يشكل محور بحث الجلسات التي يعقدها مجلس الوزراء اللبناني، لحل تلك الأزمة التي تؤرّق البلاد.

ورصدت حصيلة الخسائر البشرية التي خلفها قصف قوات نظام الأسد لشمال حماة وجنوب إدلب بعشرات البراميل المتفجرة أمس، وذلك بعد توقف دام نحو ستة أشهر.

وواكبت صحف الأربعاء، تصاعد وتيرة العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من العناصر الارهابية.

كما تطرقت إلى حملة الاعتقالات والمداهمات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلية في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى تزايد حدّة التوتر بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الانتقالي في السودان بشأن تشكيل المجلس السيادي في البلاد.

وتناقلت صحف لبنان، إعلان البيت الأبيض أمس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيمًا إرهابيًا.