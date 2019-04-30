أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بترقب الساحة السياسية نتائج الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم في القصر الرئاسي لمناقشة مشروع الموازنة العامة في ظل تحركات اعتراضية للعسكريين المتقاعدين احتجاجًا على نية الحكومة تخفيض رواتبهم التقاعدية.

عربيًا.. أشارت إلى تجديد السلطة الفلسطينية أمس، رفضها استلام أموال الضرائب التي تجبيها السلطات الإسرائيلية لمصلحتها في حال كانت هذه الأموال منقوصة.

وتحدثت صحف الثلاثاء ، عن إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي احمد المسماري أمس، أن قوات الجيش الليبي تواصل تقدمها في اتجاه قلب العاصمة طرابلس، في حين تستمر المعارك العنيفة حول معسكر اليرموك وعلى محاور عدة جنوب العاصمة.

ولفتت الانتباه الى إصدار السلطات القضائية في السودان قرارًا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس السابق عمر البشير، على المستوى الاتحادي.

دوليًا.. نقلت إعلان النيابة العامة في باريس أمس، توقيف أربعة أشخاص بشبهة التورط في خطة هجوم ضد قوات الأمن الفرنسية، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية عصابة إرهابية.

وتطرقت صحف لبنان، إلى إعلان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس، أن روسيا ستسعى إلى التدخل في الانتخابات الأميركية لعقود مقبلة، وتعهده بأن واشنطن ستحاول إحباط مساعيها.