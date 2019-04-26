أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة

نقلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم مشهد المنطقة العربية والعالم في ظل تطوّرات ومتغيّرات سياسية وأمنية ترخي بثقلها السلبي على العديد من البلدان.

محليا ركزت الصحف على ما سيحمله مطلع الأسبوع المقبل من عودة إلى مناقشة مجلس الوزراء اللبناني لبنود الموازنة العامة للبلد، وما قد تتسبب به من مشاحنات داخل أطياف الحكومة نتيجة مسعى كل جهة لإبراز أنّها حاملة راية محاربة الفساد.

وفي الشأن السوري أخبرت صحف لبنان عن انطلاق جولة جديدة أمس، من محادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان نور سلطان، بعد وصول جميع المدعوين للمشاركة في الجولة الثانية عشرة من المفاوضات، على أن تختتم بوثيقة نهائية للمفاوضات اليوم.

ومن السودان عادت الصحف بأنباء عن احتشاد عدد ضخم من المحتجين في "مسيرة مليونية" خارج وزارة الدفاع السودانية للمطالبة بحكم مدني في تحدٍّ للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم ودفعه للتخلي عن السلطة.

ولفتت الصحف الانتباه إلى إقفال السلطات في سري لانكا مبنى المصرف المركزي وقطع الطريق المؤدي إلى مطار العاصمة فترة قصيرة بسبب مخاوف من وجود قنبلة أمس، وقبضت على المزيد من الأشخاص في إطار حملة واسعة تستهدف المسؤولين عن التفجيرات الأخيرة، التي كان من آخر تداعياتها تقديم وزير الدفاع السريلانكي هيماسيري فرناندو استقالته.