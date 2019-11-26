اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد باكستان والصين رفضهما للتحفظات الأمريكية إزاء مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وأخبرت عن عزم باكستان على إبراز حادث حرق القرآن الكريم في النرويج إسلاميًا وأوروبيًا.

وعرجت إلى اتفاق باكستان وألمانيا على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.

وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن مؤشرات الاقتصاد الوطني بدأت تسير في الاتجاه الصحيح بعد تراجع عجز ميزانية الدولة بنسبة 33%.

وتطرقت إلى إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل مولوي عبدالغفار القيادي البارز في حركة طالبان بغارة جوية في مقاطعة ألمار.

في الشأن الإقليمي تابعت تطورات الوضع في العراق وسيطرة العنف على الاحتجاجات الجارية هناك منذ أسابيع.