اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء
آخر تحديث GMT00:33:51
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء

الصحف الباكستانية
إسلام آباد - العرب اليوم

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد باكستان والصين رفضهما للتحفظات الأمريكية إزاء مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.
وأخبرت عن عزم باكستان على إبراز حادث حرق القرآن الكريم في النرويج إسلاميًا وأوروبيًا.
وعرجت إلى اتفاق باكستان وألمانيا على بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.
وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد بأن مؤشرات الاقتصاد الوطني بدأت تسير في الاتجاه الصحيح بعد تراجع عجز ميزانية الدولة بنسبة 33%.
وتطرقت إلى إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل مولوي عبدالغفار القيادي البارز في حركة طالبان بغارة جوية في مقاطعة ألمار.
في الشأن الإقليمي تابعت تطورات الوضع في العراق وسيطرة العنف على الاحتجاجات الجارية هناك منذ أسابيع.

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء



أخبار ذات صلة

GMT 21:53 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف الليبية الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الليبية الثلاثاء

GMT 21:50 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

GMT 21:45 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

GMT 21:42 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء

GMT 21:39 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

قدمت العروض الغنائيّة الباهرة على خشبة المسرح

سيلينا غوميز تتألق بحفل أميريكان ميوزيك أورد

واشنطن - رولا عبسى

لم تُخيّب المُغنّية والممثّلة العالمية سيلينا غوميز 27 عامًا، آمال جُمهورها الذي كان ينتظرُ عودتها إلى المسرح بفارغ الصّبر، حيث شاركت النّجمة في حفل توزيع جوائز American Music Awards بنسخته الـ 47، والذي أقيم على مسرح مايكروسوفت الشّهير في مدينة لوس أنجلوس. ولم تكن مُشاركة غوميز في الحفل من أجل الجلوس في مقاعد الحاضرين، بل كان لأجل تقديم العروض الغنائيّة الباهرة على خشبة المسرح، وبهذا تكون قد كسرت انقطاعها عن المسارح، والذي دام مُدّة عامين كاملين. كان حضور غوميز في سهرة الأمس بارزًا، كيف لا وقد اختارت لونًا ساطعًا لإطلالتها التي تبخترت بها على السّجّادة الحمراء، حيث وصلت الحدث مُرتدية فُستانًا لونه أخضر ليموني بتوقيع علامة فيرساتشي، صُنع من قماشٍ حريريّ، وتميّز ببساطته، فطوله وصل أعلى الفخذ، وجاء بستايل الأوف شولدر، كسرت روتينه بت...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:22 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

جوارب عالية الجودة بديل عن الأحذية الضيقة وتحل أزمة الجروح المؤلمة في القدمين
العرب اليوم - جوارب عالية الجودة بديل عن الأحذية الضيقة وتحل أزمة الجروح المؤلمة في القدمين

GMT 03:17 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل نقاط الجذب السياحية في "نجمة افريقيا" أكرا
العرب اليوم - أفضل نقاط الجذب السياحية في "نجمة افريقيا" أكرا

GMT 01:30 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق سهلة وبسيطة لاستخدام "الألواح الخشبية" في تجديد ديكور المنزل
العرب اليوم - طرق سهلة وبسيطة لاستخدام "الألواح الخشبية" في تجديد ديكور المنزل

GMT 03:29 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

بومبيو وبن علوي يبحثان اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتسهيل من السعودية
العرب اليوم - بومبيو وبن علوي يبحثان اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتسهيل من السعودية

GMT 00:27 2019 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

مصور قناة دجلة يتعرض للضرب خلال احتجاجات جنوب العراق
العرب اليوم - مصور قناة دجلة يتعرض للضرب خلال احتجاجات جنوب العراق

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:34 2019 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

خطيبة هيثم أحمد زكي تحذف صورها من على حسابها على "فيسبوك"
العرب اليوم - خطيبة هيثم أحمد زكي تحذف صورها من على حسابها على "فيسبوك"

GMT 15:19 2019 الثلاثاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

محضر ضد المقاول الهارب محمد علي بتهمة النصب على صاحب شركة
العرب اليوم - محضر ضد المقاول الهارب محمد علي بتهمة النصب على صاحب شركة

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 08:40 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

سُحِقت الإنسانيّة.. فمات الإنسان
العرب اليوم - سُحِقت الإنسانيّة.. فمات الإنسان

GMT 13:19 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات
العرب اليوم - المرأة "الثور" تكره التجاهل والانتقاد وتتمتع بأنانية نابعة من حب الذات

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 08:34 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

دنيا عجيبة غريبة.
العرب اليوم - دنيا عجيبة غريبة.

GMT 01:43 2018 الإثنين ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

تجارب البدينات مع "حبوب التنحيف من الإنترنت" والأزمات القلبية
العرب اليوم - تجارب البدينات مع "حبوب التنحيف من الإنترنت" والأزمات القلبية

GMT 12:40 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

فرصًا مهمة توصلك نحو النجاح والترقية على صعد عدة
العرب اليوم - فرصًا مهمة توصلك نحو النجاح والترقية على صعد عدة

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 13:37 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

هند رستم قدَّمها حسن الإمام وتمكنت من الأغراء بلا ابتذال
العرب اليوم - هند رستم قدَّمها حسن الإمام وتمكنت من الأغراء بلا ابتذال

GMT 03:25 2015 الخميس ,29 كانون الثاني / يناير

الشروع قريبا في العمل بتقنية تحديد مواقع الاتصال عبر الرقم الأخضر
العرب اليوم - الشروع قريبا في العمل بتقنية تحديد مواقع الاتصال عبر الرقم الأخضر

GMT 17:09 2016 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

Chanel Haute Couture Spring/Summer 2016
العرب اليوم - Chanel Haute Couture Spring/Summer 2016

GMT 03:08 2017 الإثنين ,10 إبريل / نيسان

نسرين أمين تبيّن أنّ "عائلة زيزو" يختلف عما قُدّم في السابق 
العرب اليوم - نسرين أمين تبيّن أنّ "عائلة زيزو" يختلف عما قُدّم في السابق 

GMT 07:03 2015 الأربعاء ,20 أيار / مايو

أبشع إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان "كان"
العرب اليوم - أبشع إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان "كان"

GMT 12:13 2015 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

صفاء سلطان تنتهي من تصوير"علاقات خاصة" قريبًا
العرب اليوم - صفاء سلطان تنتهي من تصوير"علاقات خاصة" قريبًا

GMT 16:30 2014 الجمعة ,30 أيار / مايو

"شيفروليّة" ستطلق الجيل الجديد من "كامارو" في 2016
العرب اليوم - "شيفروليّة" ستطلق الجيل الجديد من "كامارو" في 2016

GMT 03:07 2019 الأربعاء ,27 شباط / فبراير

إليك مواصفات سيارة "تويوتا كورولا" 2020 الجديدة كليًا
العرب اليوم - إليك مواصفات سيارة "تويوتا كورولا" 2020 الجديدة كليًا

GMT 04:54 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

تعرّفي على تصاميم الأساور العريضة المسيطرة على الموضة
العرب اليوم - تعرّفي على تصاميم الأساور العريضة المسيطرة على الموضة

GMT 08:41 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر

أحمد في ورطة؟
العرب اليوم - أحمد في ورطة؟

GMT 20:39 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر

نجوم الفن والإعلام يشيدون بمسرحية "خيبتنا" لمحمد صبحي
العرب اليوم - نجوم الفن والإعلام يشيدون بمسرحية "خيبتنا" لمحمد صبحي

GMT 13:03 2019 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

"أعظم رويال رامبل" تتضمن سبع مواجهات على ألقاب مختلفة
العرب اليوم - "أعظم رويال رامبل" تتضمن سبع مواجهات على ألقاب مختلفة
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab