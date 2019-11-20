اهتمامات الصحف التونسية الأربعاء

تناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، شروع رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي رسميا في مشاوراته الرسمية من اجل تشكيل الحكومة، وتأكيده عدم استثناء أي طرف سياسي من المشاورات.

وكتبت في الشأن المغاربي، عن إبلاغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مجلس الأمن الدولي بسقوط عشرات القتلى وإصابة آخرين جراء قصف جوي طال مصنعا جنوبي طرابلس.

وتحدثت صحف الأربعاء، عن الاستعدادات الجارية في الجزائر لتنظيم الانتخابات الرئاسية مع تواصل الحملات الانتخابية للمترشحين.

وأوردت في الشأن العربي ، الإدانات والرفض الدولي لموقف الإدارة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي لم تعد تعتبرها واشنطن مخالفة للقانون الدولي.

وكتبت عن منع المحتجين اللبنانيين البرلمان اللبناني من عقد أولى جلساته بعد أن أعاقوا وصول النواب للمبنى، في تصعيد لموجة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.

وتناولت صحف تونس في الشأن الدولي، الاضطرابات المتواصلة في إيران على خلفية الزيادة في الضرائب المفروضة على بعض المنتجات.