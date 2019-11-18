اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، النداء الذي أطلقته القيادة العليا للجيش الجزائري الذي دعت فيه الجزائريين إلى الإقبال بكثافة على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، مؤكدة وقوف الجيش إلى جانب المطالب المشروعة للحراك السلمي وعلى رأسها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت إلى بدء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم، زيارة رسمية إلى كل من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلدين.

وتحدثت عن الإضراب العام الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوبية عدة أمس، مشيرة إلى أن الاضراب أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بالتغيير.