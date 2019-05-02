أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بإشادة البنك الدولي بجهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو وإعلانه تمديد استراتيجية الشراكة مع مصر لعامين آخرين تنتهي عام 2021 بهدف الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية وضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل.

وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تظهر علامات نجاح مبكرة حيث تم تنفيذ 77 % من أهداف الاستراتيجية الشراكة خلال الفترة الماضية مما ساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو وتقليص عجز الموازنة وتراجع التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتحدثت عن تصاعد حالة الاحتقان السياسي مرة أخرى، بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى المعارضة المدنية، التي وصفت المجلس بأنه «غير جاد» في نقل السلطة للمدنيين، وتأكيد رئيس أركان الجيش السوداني الفريق هاشم عبد المطلب، أن الجيش سيقف مع الشعب إلى أن يحقق أهداف ثورته، ولكن بعيدًا عن التخريب والانفلات الأمني.

وعرجت على تحذير رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، الأطراف التي تريد «تلغيم» المسيرات، مؤكدًا أن الجيش سيعمل من أجل تجنيب البلاد «فخ العنف».

وسلطت الضوء على اقتحام آلاف المستوطنين أمس بلدة كفل حارس، شمالي مدينة سلفيت بالضفة الغربية، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.