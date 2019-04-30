أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مظاهر احتفال المصريين بقدوم فصل الربيع، وجهود أجهزة الدولة لتأمين تلك الاحتفالات على المستوى الأمني والصحي.

وتطرقت إلى إعلان وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، الانتهاء من مبادرة "100 مليون صحة"، التي تم إطلاقها في الأول من أكتوبر من العام الماضي، على ثلاث مراحل، استمرت لمدة سبعة أشهر، تم خلالها فحص وتوقيع الكشوفات الطبية لنحو 52 مليونًا و 400 ألف مواطن، وتقديم الفحوصات والعلاج مجانًا لمن ثبت إصابته.

وعرجت صحف الثلاثاء ، على تصريحات مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، التي أوضح فيها أن مصر ستشهد تقدمًا اقتصاديًا في الفترة المقبلة، وإشارته إلى تراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.9% وهو ما يعد تحسنًا جيدًا في ظل معدل نمو عند 5.5%.

عربيًا.. أبرزت تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، أن حكومته لن تقبل تسلم أموال الضرائب منقوصة من سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلية، وإشارته إلى أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من تلك الأموال.

كما اهتمت بتصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري التي أكد فيها أن قوات الجيش تقترب بسرعة كبيرة نحو قلب العاصمة طرابلس لفرض سيطرتها الكاملة عليها، وإيضاحه أن قوات الجيش دحرت الإرهابيين في جميع محاور القتال.

دوليًا.. سلطت صحف مصر الضوء على حالة التأهب الأمني، التي شهدتها عدة دول أمس على مستوى العالم، وسط مخاوف من محاولات لشن عمليات إرهابية كبيرة، مشيرة إلى أن المخابرات الداخلية البريطانية "إم آى 5" فتحت تحقيقًا في خطط تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ موجة جديدة من الهجمات عبر المملكة المتحدة وأوروبا، باستخدام خلايا "التمساح" المعتمدة على أنصار التنظيم أو "الخلايا النائمة".