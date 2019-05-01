أبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، احتفال مصر بعيد العمال وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اعتزازه بالعامل المصري، وتشديده على أن يوم العمال هو يوم العرفان للجهد والعمل، وأن كل الدول الكبيرة صنعت بأيدي شعوبها وعمالها وليس بأنظمتها الحاكمة ولا بقيادتها فقط.

وتحدثت عن احتدام القتال في العاصمة الليبية طرابلس وسط نزوح عدد كبير من الأهالي هربًا من المعارك.

ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى الاتفاق الذي توصل اليه المجلس العسكري السوداني مع قوى "الحرية والتغيير" على فتح الطرق وعدم غلقها بالاعتصامات، وتشديده على التزامه بالتفاوض مع جميع القوى الوطنية وعدم قبول أي فوضي، والتعامل بالحسم اللازم وفق القانون.

ونبهت إلى تحذير نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزمارى ديكارلو، من تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما لم يحدث تغيير في نهج الوضع السياسي.

وسلطت صحف مصر الضوء على دعوة الولايات المتحدة روسيا أمس، إلى احترام التزاماتها وإنهاء التصعيد في منطقة إدلب شمال غرب سوريا بعد رصد غارات جوية أدت إلى مقتل 10 أشخاص.