اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

واصل المشهد السياسي تصدر اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، في ظل فشل مجلس نواب الشعب لأكثر من مرة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مفيدة أن المجلس يعتزم الحسم في أسماء أعضاء المحكمة الدستورية هذا الأسبوع.مغاربيًا كتبت عن تصاعد وتيرة الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة في الإطار إلى إعلان المغرب مقتل سبعة أشخاص من رعاياه جراء القصف الذي تعرض له الأسبوع الماضي مركز إيواء مهاجرين بالعاصمة طرابلس.

إقليميًا تضمنت إعلان إيران أنها ستتجاوز في تخصيب اليورانيوم الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، الذي وقعته مع الدول العظمى في 2015، في خطوة وصفتها الصحف بأنها تعتبر خرقًا جديدًا للمواثيق الدولية.وفي الشأن الدولي نوهت صحف تونس بمشاركة قرابة ثلاثين ألف شخص في مظاهرة مؤيدة للمنظمات الإنسانية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر.