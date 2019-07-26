اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة



أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال لقاءه الرئيس ميشال عون على عزمه دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد الأسبوع المقبل وذلك عقب أزمة تعطيل الحكومة التي شهدتها البلاد.

كما واكبت صحف الجمعة تعاظم الضغوط الدولية على حزب الله الإرهابي عقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والذي أكد فيه ان لبنان لم يحرز أي تقدم في ما يتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة وأن احتفاظ الحزب وغيره بالأسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة لا يزال يحد من قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها.

وفي الشأن الفلسطيني ركزت على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالإتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتشكيل لجنة للبدء بتنفيذ ذلك عملا بقرار المجلس المركزي الفلسطيني.

وهتمت بقرار وزراة الدفاع البريطانية إرسالها لسفن البحرية الملكية لترافق السفن التجارية التي تحمل العلم البريطاني وتعبر مضيق هرمز في الخليج العربي.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان رئاسة الجمهورية التونسية عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية .