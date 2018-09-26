أصدرت شركة مايكروسوفت برنامج Office 2019 لنظامى التشغيل ويندوز و وماك، وتم تصميم هذا التحديث للأنشطة التجارية والمستهلكين الذين لم يختاروا خدمة Microsoft Office 365.
ويعد Office 2019 بشكل أساسى مجموعة فرعية من الميزات التي تمت إضافتها إلى Office 365 على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويتضمن تحديثات لكل من Word و Excel و PowerPoint و Outlook و Project و Visio و Access و Publisher.
وسيتضمن Office 2019 تخصيصات شريط المهام عبر جميع تطبيقات Office، وتركز مايكروسوفت أيضًا في هذه الميزة على برنامج Word، وبالإضافة إلى تحديثات الميزات الفردية، سيتم إصدار Exchange Server 2019 و Skype for Business Server 2019 و SharePoint Server 2019 و Project Server 2019 أيضًا للأنشطة التجارية في الأسابيع المقبلة.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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