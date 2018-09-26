مايكروسوفت تطلق office 2019 لنظامى التشغيل ويندوز و وماك
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مايكروسوفت تطلق "Office 2019" لنظامى التشغيل ويندوز و وماك

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العرب اليوم - مايكروسوفت تطلق "Office 2019" لنظامى التشغيل ويندوز و وماك

مايكروسوفت
واشنطن - العرب اليوم

أصدرت شركة مايكروسوفت برنامج Office 2019 لنظامى التشغيل ويندوز و وماك، وتم تصميم هذا التحديث للأنشطة التجارية والمستهلكين الذين لم يختاروا خدمة Microsoft Office 365.

ويعد Office 2019 بشكل أساسى مجموعة فرعية من الميزات التي تمت إضافتها إلى Office 365 على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويتضمن تحديثات لكل من Word و Excel و PowerPoint و Outlook و Project و Visio و Access و Publisher.

وسيتضمن Office 2019 تخصيصات شريط المهام عبر جميع تطبيقات Office، وتركز مايكروسوفت أيضًا في هذه الميزة على برنامج Word، وبالإضافة إلى تحديثات الميزات الفردية، سيتم إصدار Exchange Server 2019 و Skype for Business Server 2019 و SharePoint Server 2019 و Project Server 2019 أيضًا للأنشطة التجارية في الأسابيع المقبلة.

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مايكروسوفت تطلق office 2019 لنظامى التشغيل ويندوز و وماك مايكروسوفت تطلق office 2019 لنظامى التشغيل ويندوز و وماك



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مايكروسوفت تطلق office 2019 لنظامى التشغيل ويندوز و وماك مايكروسوفت تطلق office 2019 لنظامى التشغيل ويندوز و وماك



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