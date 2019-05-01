أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تحذير المجلس العسكري الانتقالي السوداني من التفلتات والإخلال بالأمن، وقطع بأنه لن يسمح بإشاعة الفوضى في البلاد.

وأخبرت عن تحرير قوات الشرعية اليمنية مسنودةً بتحالف دعم الشرعية في اليمن، مواقع عديدة من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي صعدة والبيضاء، فيما واصلت القوات تقدمها الميداني بالمواجهات في جبهات محافظة الضالع.

ولفتت صحف الأربعاء ، إلى تحرك الإدارة الأميركية أمس، باتجاه تصنيف جماعة "الإخوان" تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا، في خطوة تمهد الطريق لفرض عقوبات تشمل قيودا اقتصادية ومالية وحظر سفر على أفراد وشركات يشتبه بارتباطها بهذه الجماعة.

وعرجت على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 6 أميال بحرية بحجة إطلاق صاروخ من القطاع الليلة الماضية تجاه إحدى المستوطنات.

وأولت صحف السودان، اهتمامًا بتصريح رئيس الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، ان الجيش الجزائري متمسك بالمسار الدستوري الذي بدأ عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد في 4 يوليو المقبل.