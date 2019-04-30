أبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إمهال المجلس العسكري الانتقالي فى السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير فرصة، بغية التوصل إلى اتفاق حول تشكيل المجلس السيادي. وإقراره في ذات الوقت بوجود تباين في وجهات النظر بين الطرفين.

وسلطت الضوء على اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، 20 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وإطلاق جنود الاحتلال، النيران صوب الأراضي الزراعية المتاخمة للسياج الأمني مع قطاع غزة.

ونقلت صحف الثلاثاء ، عن وزير النفط في جنوب السودان، إزيكيل لول جاتكوث قوله: "إن نفط بلاده يتدفق بسلاسة عبر السودان، وإنه تم حل المشكلات المتعلقة باستيراد الكيماويات اللازمة للحفر الناجمة عن إضراب في ميناء بورتسودان السوداني.

ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مقتل ما لا يقل عن 17 أثيوبيًا في اشتباكات على خلفية عرقية، غرب البلاد.