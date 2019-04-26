أبرزراهتمامات الصحف السودانية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف السودانية لصادرة اليوم، تصريح المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، أمس أن المجلس السيادي للفترة الانتقالية سيكون عسكرياً بالكامل، وأن الفترة الانتقالية مدتها عامان.

وعرجت على تحذير زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، أمس من ما سماه - انقلاباً مضاداً- في السودان إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

وعرجت على صد قوات الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شمال مدينة تعز، حسبما أعلنت قيادة محور تعز في بيان مقتضب.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، أن الأمم المتحدة تقوم بمهام إنسانية عدة في ليبيا منذ بدء معركة طرابلس.

وأشارت صحف السودان إلى تهديد كوريا الشمالية أمس الخميس، بالرد على مناورات مشتركة للقوات الجوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة انطلقت قبل ثلاثة أيام.