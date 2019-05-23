اهتمامات الصحف المصرية الخميس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالجولة الإفريقية للرئيس عبد الفتاح السيسي غداً التي تشمل كلاً من زامبيا وجنوب أفريقيا وانجولا والكونغو الديمقراطية وذلك في إطار اهتمام مصر بتعزيز التواصل مع دول القارة الإفريقية ورفع مستوى التعاون بينهما على جميع الأصعدة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.

وسلطت الصحف الضوء على اتهام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الحرس الثوري الإيراني، بتزويد المليشيات الحوثية في اليمن بقدرات نوعية من صواريخ بالستية وطائرات دون طيار تمكنهم من استهداف أماكن داخل السعودية.

ولفتت الانتباه إلى انضمام رجال الأعمال الفلسطينيين إلى السياسيين الذين يطالبون بعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده الشهر المقبل في مملكة البحرين باعتباره يمثل مقدمة لخطة السلام الأمريكية لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة بـ "صفقة القرن".

وتحدثت صحف القاهرة عن المساعي الغربية بسرعة إرساء حكم مدني في السودان حيث حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج ، على التوصل سريعا لاتفاق بين المتظاهرين والمجلس العسكري الحاكم حول الانتقال لحكم مدني ، معتبرة أن عدم القيام بذلك يجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة.

وأخبرت،أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال مباحثات جرت بينهما أمس بباريس، أن شروط وقف إطلاق النار في ليبيا «لم تكتمل بعد»، موضحاً أن الظروف غير مواتية لوقف إطلاق النار في الوقت الراهن.

وذكرت الصحف، أن نحو 427 مليون ناخب من الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي سيتوجهون للإدلاء بأصواتهم للمرة التاسعة في التاريخ لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان الأوروبي بداية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، وسط ترجيحات بتقدم اليمين المتطرف خصوصا مع تصدر قضية الهجرة للمشهد الانتخابي.