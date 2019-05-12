اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي قال فيها، سنبقى متمسكين بأهدافنا الوطنية وبثوابتنا التي حددها المجلس الوطني الذي عقد في العام 1988، وجرى خلالها اعلان استقلال دولة فلسطين، وقبولنا بقرارات الشرعية الدولية، وحددنا خلالها ثوابتنا الوطنية التي لن نحيد عنها.

وسلطت الصحف الضوء على اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، وأطلقت القنابل الصوتية نحو المواطنين الفلسطينيين المعتكفين بالمسجد الأقصى بهدف تفريقهم واخراجهم منه.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بما كشف عنه الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في طور التحضير، وهناك جهود كبيرة لتكون في حيز التنفيذ خلال الجلسة المقبلة للمجلس المركزي.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر توجيه وزارة الخارجية الفلسطيني، رسالة إلى اتحاد الإذاعات الأوروبية دعته فيها الى سحب أي مواد ترويجية لمسابقة "يورو فيجن للأغنية 2019" التي تم تصويرها في مدينة القدس المحتلة، احتراما لحقوق الشعب الفلسطيني، وقواعد القانون الدولي.

ولفتت الصحف الانتباه إلى إعلان منظمة الصحة العالمية في ليبيا، مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 شخصًا، منذ اندلاع "حرب العاصمة طرابلس"، في أبريل الماضي.

وتطرقت إلى خروج الآلاف من متظاهري حركة السترات الصفراء إلى شوارع فرنسا مجدداً أمس السبت احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.