اهتمامات الصحف التونسية الأحد

سلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على المشهد السياسي والأمني في تونس حيث تابعت الاجتماعات التي تعقدها الأحزاب والأطراف السياسية استعداداً للانتخابات التشريعية والرئاسية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وأوردت محليا أيضا إعلان وزارة الداخلية التونسية بأن عناصرها تمكنت من الحصول على معطيات وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها في البلاد خلال شهر رمضان .

وكتبت صحف الأحد في موضوع آخر أن الجيش الليبي يواصل ضرباته المتتالية في محاولة للتقدم نحو العاصمة طرابلس والسيطرة على مواقع جديدة وسط تأكيدات لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشات المدنية .

وأوردت الى جانب ذلك تأكيد المصري عبد الفتاح السيسي دعم القاهرة للجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي في ليبيا .

ونقلت تصريحات لعضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان قال فيها إن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة معتبرا ذلك الأمر خطا أحمر وذلك ردا على مطالب قوى الحرية والتغيير .

واهتمت باعلان السلطات العراقية انه تم احباط مخطط لإعادة تشكيل خلايا جديدة لتنظيم " داعش " الإرهابي في العراق وان قواتها قتلت عددا من العناصر الفارين من سوريا وذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من العاصمة الفرنسية باريس من اي انحراف في محاربة هذا التنظيم .

وأوردت تجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه الرافض لخطة السلام الأمريكية حتى قبل الإعلان رسميا عنها .. وأنبأت في السياق عن مقتل أربعة مواطنين وإصابة العشرات الآخرين بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي لمواقع وأراضي في مختلف مناطق قطاع غزة .