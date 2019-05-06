اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ،مشيرة إلى تمكن الأمن التونسي من قتل ثلاثة عناصر إرهابية بمنطقة سيدي علي بن عون التابعة لمحافظة سيدي بوزيد جنوب غرب تونس.

وأوردت إدانة تونس استهداف المدنيين في قطاع غزة داعية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت عن ارتفاع عدد الضحايا ما بين قتيل وجريح جرّاء التصعيد العنيف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة منذ يوم السبت الماضي ، مشيرة إلى تدمير الطائرات الإسرائيلية مبنى الأمن الداخلي داخل قصر الحاكم غرب مدينة غزة .

وتناولت في الشأن الليبي اتفاق الخارجية التونسية مع الخارجيتين المصرية والجزائرية على عقد اجتماع ثلاثي يناقش ملف الأزمة الليبية ، في حين تشهد مختلف محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس هدوءا حذراً منذ مساء السبت.

وألقت صحف تونس الضوء على توقيف السلطات الجزائرية لسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وإثنين من كبار قادة الاستخبارات السابقين ، في حين تتواصل المظاهرات الرافضة لبقاء رموز النظام السابق على رأس السلطة.