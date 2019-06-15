اهتمامات الصحف الفلسطينية

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وأولت صحف السبت، اهتمامًا بشن طائرات حربية إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع والأهداف في قطاع غزة، أوقع دمارًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وأوردت خبر اختتام الاتحاد الدولي للصحفيين، أعمال مؤتمره الـ 30 بتونس، بالمصادقة على مجموعة من التوصيات الخاصة بفلسطين، وكذلك حماية الصحفيين اينما وجدو.

ونشرت صحف فلسطين، تشديد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، على أهمية تصدي المجتمع الدولي للممارسات الإسرائيلية التي ترمي إلى نسف أسس التسوية المستقرة والمتعارف عليها للقضية الفلسطينية وتسعى إلى شرعنة احتلال الأرض الفلسطينية.