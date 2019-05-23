اهتمامات الصحف العراقية الخميس

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران, مبرزة تأثيراتها المتوقعة على المنطقة عموما.

وسلطت الصحف الضوء على الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى دولة الكويت أمس الأربعاء لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتوقعت الصحف تراجع الاقتصاد الإيراني بشكل كامل خلال الأشهر الستة القادمة بسبب العقوبات ، مشيرة إلى أن إيران تدرك بأنها ستكون الخاسر الأكبر في الحرب لاسيما أنها خسرت ثمانين بالمائة من إيراداتها النفطية بسبب العقوبات.

أما مايخص مواجهة تأثيرات الأزمة المتوقعة على العراق في حالة تفاقمها فقد أبرزت الصحف دعوة رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية العراقية الحكومة إلى زيادة التخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية والمشتقات النفطية ووضع خطط طوارئ .

وعرجت صحف الخميس على الشأن الأمني ،مبرزة نتائج العملية الأمنية التي قامت بها قوات عراقية مشتركة لتفتيش مناطق الجزيرة الواقعة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بهدف تأمينها ومنع عناصر" داعش" الإرهابية من التسلل منها إلى المناطق المدنية الآمنة.