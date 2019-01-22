اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بتأكيد باكستان والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما بدعم عملية السلام الأفغانية، وبذل الجهود المشتركة لدفع السلام في أفغانستان نحو الأمام .

و أبرزت أنباء مقتل أكثر من عشرين شخصاً بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين إثر حريق شب في حافلة ركاب اصطدمت الليلة الماضية بصهريج للنفط في إقليم بلوشستان الباكستاني .

وتحدثت عن بحث علاقات التعاون بين باكستان ودولة الإمارات وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية.

وعرجت على إشادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا بمساهمات باكستان في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأخبرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بحوادث سببتها الأمطار والثلوج التي تساقطت بكثافة على المناطق الشمالية من باكستان.

وأشارت إلى مقتل ستة عمال إثر انفجار وقع بمنجم للفحم الحجري شمال غرب باكستان.

كما تطرقت إلى تعزيز السلطات الباكستانية الخطة الأمنية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

أفغانياً أخبرت الصحف عن مقتل أكثر من 30 مسلحاً من عناصر حركة طالبان بغارات جوية نفذتها القوات الأفغانية على إقليم إوروزجان جنوب أفغانستان.