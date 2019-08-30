اهتمامات الصحف الليبية الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس الأركان لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد علي الشريف، مبينة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الميداني، وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان، وآليات التنسيق بين المناطق العسكرية.

وأشارت إلى تأكيد رئيس البرلمان عقيلة صالح أن قيام بعض النواب بعقد جلسات في طرابلس يعتبر بمثابة خرق للإعلان الدستوري يؤدي إلى تفتيت الوحدة الوطنية، على أن انقسام السلطة التشريعية يثبت بأن ليبيا تتكون من بضع دول.

وواصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية، موضحة أن هدوءًا حذرًا يسود معظم الجبهات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق بعد خمسة أيام من التصعيد الحاد أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال 48 ساعة الماضية وخاصة جنوب وشرق غريان وفي منطقة السبيعة وفي الخلة مع تزايد عدد الأسر النازحة.

وعرجت على تأكيد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامه أن تطورًا مشجعًا حدث في قمة الدول السبع الصناعية بشأن الأزمة الليبية، تمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية على المستويين المحلي والإقليمي، واصفًا ذلك بالتطور الإيجابي.

ونقلت الصحف الليبية إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد للنزاع بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر.