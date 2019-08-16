اهتمامات الصحف المغربية الصادره الجمعه

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بانطلاق رحلات عودة الحجاج المغاربة من الديار المقدسة، بعد أن أدوا مناسك الحج في يسر وطمأنينة.

وأشارت الصحف إلى أن عدد الحجاج المغاربة لهذا العام بلغ 32 ألف حاج وحاجة من مختلف المدن المغربية.

وتحدثت عن التحضيرات الجارية بتونس لتنظيم الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيساً خلفاً للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وتناولت الصحف الوضع في شمال غرب سوريا ،في ظل استمرار غارات النظام السوري، على مواقع المعارضة في محافظة إدلب.