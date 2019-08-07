أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

تابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم أجواء التوتر المستمرة في منطقة الخليج ،في ظل التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتناقلت الصحف إعلان بريطانيا أنها ستنضم إلى قوة عسكرية بحرية بقيادة الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة البحرية بالخليج.

وتناولت الوضع في سوريا، في ظل استئناف قوات النظام السوري قصفها لمناطق إدلب شمال غرب البلاد، والتي تسيطر عليها قوات المعارضة، بعد وقف العمل باتفاق الهدنة، وتحدثت الصحف عن قرار السلطات الاسرائيلية المصادقة على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.