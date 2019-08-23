اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بعودة إنعقاد جلسات مجلس الوزراء اللبناني في المقر الصيفي بقصر بيت الدين بالإضافة إلى انحسار المخاوف من صدور تقويم ائتماني سلبي للواقع المالي في لبنان عن وكالة "ستاندارد اند بورز" بعدما بات في حكم المؤكد أن تبقي الوكالة تصنيف لبنان على مستواه الحالي مدة ستة أشهر أخرى تشكل فرصة ممدّدة أمام الحكومة للقيام بمزيد من الخطوات الإصلاحية ماليًا واقتصاديًا.

ولفتت إلى تكثيف سلاح الجو الإسرائيلي من طلعات مقاتلاته الحربية فوق الأراضي اللبنانية جنوبًا وصلا إلى المناطق البقاع الغربي والشرقي وشنت غارات وهمية فوق مزارع شبعة.

وفي آخر التطورات الميدانية التي شهدتها الأراضي السورية أوردت الصحف نبأ تجدد الاشتباكات على محاور عديدة في القطاع الشمالي من ريف حلب بين قوات كردية وفصائل موالية لتركيا.

فلسطينيا نقلت تحذير الجيش الإسرائليي لسكان قطاع غزة وحكامه من الهجمات المستمرة على إسرائيل بأنها ستؤدي إلى ظروف أكثر قساوة بالنسبة للقطاع.

وأخبرت صحف لبنان عن تأكيد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر مقتل الإرهابي حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.