أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بدعوة الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي إلى قبول إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، ونقلت عن ستيف باركلي وزير بريكست بالحكومة البريطانية أن الحقائق السياسية تغيرت بالمقارنة مع ما كانت عليه في نوفمبر 2018 عندما توصلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك بسبب أنه تم تجديد 61% من أعضاء البرلمان الأوروبي.

ونقلت الصحف أن النواب لن يتمكنوا من منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر حتى لو أسقطوا الحكومة في اقتراع لحجب الثقة الشهر المقبل، وأخبرت الصحف أن عمليات القصف التي تتعرض لها مدينة إدلب وريفها في الجزء الشمالي الغربي من سوريا هي عمليات قتل وجرائم حرب، منتقدة الصمت العالمي.

وتناولت قيام شخص بقتل 20 شخصًا وإصابة نحو 26 في حادث إطلاق نار جماعي في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، وأن السلطات قبضت على مشتبه به، يبلغ من العمر 21 عاما، والذي يُعتقد أنه المتورط الوحيد في إطلاق النار.