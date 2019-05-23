اهتمامات الصحف اللبنانية الخميس

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة حالة الاشتباك السياسي التي عجز أفراد الحكومة اللبنانية عن تخطيها تمريراً لمناقشات الموازنة العامة للبلد في ضوء اختلاف وجهات النظر بين تياراتهم السياسية حول عدد من البنود.

وركزت الصحف على سقوط العشرات من الضحايا ما بين قتيل وجريح في إدلب السورية، بالتزامن مع دعوة واشنطن لوقف الغارات التي تزهق أرواح العشرات، فيما دعت فرنسا المجتمع الدولي للاجتماع وبحث استخدام النظام السوري للكيماوي.

وأخبرت صحف لبنان عن ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من الدول في التحقيقات بعمليات التخريب التي استهدفت 4 ناقلات نفط بالقرب من المياه الإقليمية لإمارة الفجيرة.

واهتمت الصحف بإعلان وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي عن مواصلة الجيش المصري التصدي لأي محاولات إرهابية لاستهداف الأمن القومي للبلد، وهو في أعلى جهوزية للتصدي لها.

ونقلت صحف الخميس عن قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح نفيه لأي طموحات سياسية في اعتلاء سدّة الحكم في البلد، في وقت جرى إغلاق محافظة العاصمة الجزائرية درج البريد المركزي "رمز الاحتجاجات في البلد".

وأخبرت الصحف بإعلان المجلس العسكري في السوادن عن سعيه لتسليم السلطة إلى جهات مدنية في أسرع وقت ممكن.