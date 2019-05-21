اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر ترحيب مجلس الوزراء الفلسطيني ، بانعقاد القمة العربية الطارئة في المملكة العربية السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - نهاية الشهر الجاري،ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيها.

وسلطت الصحف الضوء على أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بخصوص ورشة العمل التي أعلنت عنها أمريكا حول الاستثمار "إن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني ، المتمثلة في إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات الاتحاد الأوروبي ، إنه لم يباشر بأي دراسة حول المنهاج الفلسطيني، وأنه ليس هناك أي تحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي في الكتب المدرسية الفلسطينية.

وأوردت صحف فلسطين خبر اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 12 مواطناً فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

ونشرت صحف هذا اليوم خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وعدد من عناصر مخابرات الاحتلال ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.