اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إلى عقد قمتين طارئتين في 30 مايو الجاري بمكة المكرمة لبحث تداعيات الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مؤخراً.

وسلطت الصحف الضوء على ما اعتبره المجلس الوطني الفلسطيني من موافقة مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ويصفها بأنها معادية للسامية، تشجيع ودعم وانحياز أعمى للاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من أكثر من 71 عاما.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لن يتم عبر محاولات إيجاد معادلات للتعايش بين الضحية والجلاد، بين قوة الاحتلال والشعب تحت الاحتلال، بين من يؤسسون نظم حياتهم وقوانينهم على أساس "الابرتهايد" والعنصرية، حتى وصلوا إلى طرح قوانين حول الطرق المعقمة، والباصات المعقمة، وحتى أن مطالبة الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله أصبحت بالنسبة إليهم مرضا تتم معالجته بمزيد من جرائم الحرب والبطش والتطهير العرقي وبث ثقافة الكراهية والعنصرية والابرتهايد.

وأوردت صحف فلسطين خبر إخلاء قوات الاحتلال المعتكفين بالمسجد الأقصى بالقوة وأخرجت المعتكفين منه.

وتابعت صحف السبت تأكيدات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أهمية الدور الأوروبي في الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية في دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل في المنطقة وفق بيان للخارجية.