اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وهاجمت المعتفكين فيه وأخرجتهم من باحاته بالقوة.

وأشارت إلى إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال وشرطته على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك مساء أمس، وإجبار المصلين والمعتكفين على الخروج من المسجد بالقوة.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على إعادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فتح المعابر مع قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد إغلاق دام أسبوعا.

وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.