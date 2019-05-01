أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأريعاء

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على دعوة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح في رسالة تهنئة للجزائريين عشية اليوم العالمي للشغل الموافق أول مايو، إلى "توفير أجواء التفاهم وإشراك كل القوى الحية للأمة بحثًا عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد وتلبية مطالبه المشروعة".

ونقلت تشديد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أمس، على احترام الجيش بالدستور، ورفضه دعوات تطالبه بإدخال تعديلات عليه في شكل "إعلان دستوري"ـ واعتباره ذلك تدخلاً للمؤسسة العسكرية في صلاحيات الرئيس الذي سينتخبه الجزائريون.

وتحدثت صحف الجزائر، عن انتخاب النائب البرلماني محمد جميعي، أمينًا عامًا جديدًا لحزب جبهة التحرير الوطني، أقدم وأكبر الأحزاب الجزائرية، خلفًا لرئيس البرلمان معاذ بوشارب، الذي طالب الحراك الشعبي برحيله.